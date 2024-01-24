Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в ночь на 25 января

В Центральном регионе России прогнозируется ухудшение погодных условий, а также гололедица. Об этом в среду, 24 января, сообщили в пресс-службе столичного Метеобюро.

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— C 17 часов 50 минут 24 января до 09 часов 25 января 2024 года в Москве и ТиНАО и в Московской области ожидаются местами гололед и гололедица, — говорится в сообщении.

Кроме того, Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице из-за прогнозируемой гололедицы. Предупреждение будет действовать в столичном регионе до 21:00 24 января.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что наступившая неделя в столице может стать самой теплой в январе текущего года. Среди прочего синоптик рассказал о том, какая погода ожидает москвичей в конце недели.