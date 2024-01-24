Мосгортранс присоединился к добровольной сертификации низкоуглеродной энергии
Мосгортранс стал участником системы добровольной сертификации низкоуглеродной энергии ПАО «Сбербанк». Об этом в среду, 24 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Сегодня столица в числе мировых лидеров по использованию электротранспорта, в городе уже более 1400 экологичных машин, работают три современных дома для электробусов. Переход на возобновляемые источники энергии и снижение углеродного следа — важный шаг по сохранению окружающей среды и сохранению здоровья москвичей, — отметил он.
«Зеленые» сертификаты подтверждают, что в столице используются только возобновляемые источники энергии для зарядки электробусов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Электробусы работают в Москве шестую зиму подряд. Самым популярным маршрутом стал м16. Он объединяет районы Западного и Юго-Западного административных округов с центром города. Так, в начале января пассажиры совершали свыше 7,3 тысячи поездок за сутки.
Недавно электробусы заработали на юге столицы на маршруте С806. Теперь они связывают сразу три ветки столичного метро: Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую и Большую кольцевую линию.