Мосгортранс присоединился к добровольной сертификации низкоуглеродной энергии

— Сегодня столица в числе мировых лидеров по использованию электротранспорта, в городе уже более 1400 экологичных машин, работают три современных дома для электробусов. Переход на возобновляемые источники энергии и снижение углеродного следа — важный шаг по сохранению окружающей среды и сохранению здоровья москвичей, — отметил он.