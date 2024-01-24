Москвичей предупредили о гололедице и возможном сходе снежных масс с крыш
В Москве ожидается аномальное потепление, которое может спровоцировать образование сосулек, сход снежных масс с крыш. Об этом NEWS.ru рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Она уточнила, что в среду будет 0…+1 градус, пройдет мокрый снег. При этом в четверг столбики термометров днем покажут около нуля градусов, а ночью — до -2.
«До конца недели в Москве температура воздуха будет выше климатической нормы, — сказала Позднякова. — Таким образом, в Москве сохранятся условия для образования сосулек, возможен сход снежных масс с крыш».
Вместе с тем, по словам собеседницы издания, к выходных температурные показатели опустятся ниже из-за чего «начнет формироваться гололедица».
В свою очередь, ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в разговоре с Общественной Службой Новостей сообщил, что в пятницу столбики термометров опустятся до -2…-3 градусов, погода «будет очень сырой, ветренной».