Москвичей предупредили о гололедице и возможном сходе снежных масс с крыш

В Москве ожидается аномальное потепление, которое может спровоцировать образование сосулек, сход снежных масс с крыш. Об этом NEWS.ru рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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Она уточнила, что в среду будет 0…+1 градус, пройдет мокрый снег. При этом в четверг столбики термометров днем покажут около нуля градусов, а ночью — до -2.

«До конца недели в Москве температура воздуха будет выше климатической нормы, — сказала Позднякова. — Таким образом, в Москве сохранятся условия для образования сосулек, возможен сход снежных масс с крыш».

Вместе с тем, по словам собеседницы издания, к выходных температурные показатели опустятся ниже из-за чего «начнет формироваться гололедица».