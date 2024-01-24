Столичные службы ликвидируют последствия снегопада
По всей Москве идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворов. Об этом в среду, 24 января, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
— В течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков, — следует из сообщения в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».
Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями.
24 января температура воздуха в Москве будет держаться на отметке от минус 1 до плюс 1 градуса. Колебания между положительными и отрицательными значениями поспособствуют образованию гололедицы, предупредили в пресс-службе.
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за прогнозируемой гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ. Предупреждение будет действовать в столичном регионе до 21:00 24 января.
В Татьянин день, 25 января, в столице ожидается ветреная погода со снегом и температурой около нуля градусов. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.