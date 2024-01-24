Столичные службы ликвидируют последствия снегопада

По всей Москве идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворов. Об этом в среду, 24 января, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

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— В течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков, — следует из сообщения в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями.

24 января температура воздуха в Москве будет держаться на отметке от минус 1 до плюс 1 градуса. Колебания между положительными и отрицательными значениями поспособствуют образованию гололедицы, предупредили в пресс-службе.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за прогнозируемой гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ. Предупреждение будет действовать в столичном регионе до 21:00 24 января.