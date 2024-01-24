Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 24 января, опубликовала новый видеоролик с сентиментальными буднями малышки-панды и ее мамы Динин.

На кадрах Катюша умело стоит на деревянной лесенке и целует свою родительницу в щеки. Лестница, предназначенная для выхода в экспозиционный вольер, стала для детеныша удобным трамплином для демонстрации своей нежности.

— Как удобно маму с лесенки «целовать», — следует из подписи к публикации.

23 января Светлана Акулова поделилась кадрами с утренней рутиной большой панды Диндин и ее дочки Катюши. На опубликованном ролике животные лежат в ветках бамбука и обнимаются. Диндин крепко прижимает малышку-панду к своей груди.

В Московском зоопарке также показали несколько видео, на которых панды обедают веточками бамбука. Большая панда трапезничает в экспозиционном вольере, в то время как ее дочка Катюша ест отдельно и пока не собирается выходить в большой мир.