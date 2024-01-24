В московских торговых центрах стали открывать бани

В Москве новый тренд - открывать в торговых центрах бани и термальные комплексы, некоторые из которых больше похожи на небольшие аквапарки с бассейнами, детскими водными горками и целым набором саун. Пошел за покупками - заодно и попарился-помылся. Цены - от 1000 рублей за 2 часа в будни и от 1500 в выходные, по нынешним временам вполне демократично.