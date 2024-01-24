В московских торговых центрах стали открывать бани
Торговые центры нашли еще один оригинальный способ привлечь посетителей, которые все чаще отдают предпочтение онлайн-магазинам.
В Москве новый тренд - открывать в торговых центрах бани и термальные комплексы, некоторые из которых больше похожи на небольшие аквапарки с бассейнами, детскими водными горками и целым набором саун. Пошел за покупками - заодно и попарился-помылся. Цены - от 1000 рублей за 2 часа в будни и от 1500 в выходные, по нынешним временам вполне демократично.
По данным на четвертый квартал 2023 года, на площадях ТРЦ находилось 18% всех столичных терм. А по оценкам консалтинговой компании NF Group, к 2026 году их доля возрастет до 25%, пишет издание Malls.ru.