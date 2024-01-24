Московским студентам назвали 35 трамвайных маршрутов до учебных заведений

В столице действуют 35 трамвайных маршрутов, используя которые московские студенты могут добраться до учебных заведений. Они охватывают более 10 крупных университетов по всему городу. Об этом в среду, 24 января, рассказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

© Вечерняя Москва

Например, до Российского университета транспорта следует трамвай № 9 от станции метро Белорусская» и одноименной станции Московского центрального диаметра (МЦД). Маршрут № 50 останавливается у этого вуза, отправляясь от станций метро «Менделеевская» и «Новослободская». Студенты могут также доехать на этом трамвая до Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и Московского энергетического института. Кроме того, до первого вуза еще можно добраться по маршрутам № 4, 37 и 43, а до второго — по № 32 и 37.

— Студенты столичных вузов совершают около 38 тысяч поездок на трамваях в будние дни. Рады, что они выбирают наш современный и комфортный городской транспорт. Мы делаем все, чтобы он становился еще быстрее и удобнее для жителей, — приводит слова Максима Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

На сегодняшний день трамвайная сеть столицы достигает более 400 километров одиночного пути. Многие маршруты пролегают вблизи парков, прудов, пересекают реки, проходят сквозь леса.