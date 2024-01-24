Собянин: география и ассортимент московских ярмарок будут расширяться

В 2023 году московские ярмарки посетили более шести миллионов человек, сообщил Сергей Собянин.

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Он подчеркнул, что за год предприниматели продали на них 11 642 тонны продукции. Таким образом Москва внесла вклад в реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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Мэр напомнил, что в свое время популярность уличной торговли подтолкнула власти города к запуску проекта межрегиональных ярмарок. В итоге, помимо торговых точек под открытым небом, стали открываться комфортные, уютные, красочные павильоны, работа которых не зависит от погоды и времени года, добавил Собянин.

Он рассказал, что на сегодняшний день в городе работает 69 всесезонных ярмарок. Шесть из них открылось в прошлом году, включая рыбный рынок в Косино-Ухтомском. Вместе с ярмарками выходного дня их количество достигло 130. На них открыто 2,7 тысячи торговых точек и работают более 6 тысяч человек.

Ярмарки популярны среди москвичей в том числе из-за необычного оформления. К примеру, в столице есть павильоны во французском, неорусском, индийском, купеческом, крымском и даже средневековом стиле.

Еще одна их особенность – акцент на сезонных и региональных товарах из разных уголков страны. Свежие продукты привозят из 47 городов России и трех других стран СНГ. Причем география поставщиков постоянно расширяется.

В заключение Собянин добавил, что фермеры рассказывают гостям об особенностях производства и способах приготовления того или иного продукта.

"Мы регулярно проводим аудит востребованности ярмарок, доступности площадок для жителей конкретных районов, поэтому их география и ассортимент обязательно продолжат расширяться", – подытожил мэр.

В этом году ярмарки в Москве впервые начнут работать в феврале, а не весной. Они будут функционировать круглый год. Первая торговая сессия пройдет с 2 февраля по 21 апреля. Среди участников распределят 390 торговых мест по 23 адресам в 10 округах Москвы.

Бесплатно получить торговые места могут владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. Благодаря этому у горожан появится возможность приобрести на площадка фермерскую продукцию.