Собянин рассказал, как изменилась ярмарочная торговля в столице

Сейчас в городе работают 69 всесезонных ярмарок со свежей продукцией из регионов, а вместе с ярмарками выходного дня, которые в этом году откроются в феврале, - 130. У москвичей площадки пользуются популярностью. В прошлом году их посетили более шести млн человек. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

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Пышная сдоба, сочная зелень и спелые фрукты, ароматные сыры и колбасы - эти и другие товары многие москвичи привыкли покупать на ярмарках выходного дня.

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"Популярность уличной торговли в свое время подтолкнула нас к запуску проекта межрегиональных всесезонных ярмарок. Помимо торговых точек под открытом небом стали появляться комфортные уютные красочные павильоны, работа которых не зависит от погоды и времени года. Сейчас в городе уже 69 таких всесезонных ярмарок - шесть открылись в 2023 году, включая рыбный рынок "Москва - на волне" в Косино-Ухтомском. А вместе с ярмарками выходного дня их количество достигло 130. В общей сложности это 2,7 тыс. торговых точек и более 6 тыс. рабочих мест", - написал глава города.

По его словам, в прошлом году количество посетителей ярмарок превысило шесть млн человек. Предпринимателям удалось реализовать 11 642 тонны продукции.

"Особенностью московских ярмарок является акцент на сезонных и региональных продуктах из разных уголков России: овощи, фрукты, молочная, мясная и рыбная продукция, продукция пчеловодства, соленья, варенье, орехи, сухофрукты. Свежую сельхозпродукцию для московских ярмарок привозят фермеры из 47 регионов России и трех стран СНГ. При этом география поставщиков постоянно расширяется, чтобы совершить гастрономическое путешествие по России, не обязательно покидать Москву", - уточнил мэр.

К примеру, мед и продукцию пчеловодства представляют фермеры Рязанской, Орловской и Ростовской областей, Алтайского края. Также на ярмарках можно найти и необычные продукты, такие как сыровяленая продукция из мяса диких животных из Ленинградской области и крафтовые копченые мясные деликатесы, производство которых расположено в Москве.