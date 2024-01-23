«Видит тебя»: Московский зоопарк показал, как манул Тимофей следит за киперами
Московский зоопарк поделился кадрами с манулом Тимофеем, который с помощью своей специфичной окраски прячется среди декораций вольера и наблюдает за киперами.
— Если ты не видишь манула, то это не значит, что он не видит тебя, — подписали специалисты публикацию.
На предоставленных кадрах видно, как Тимоша выглядывает из-за угла, внимательно высматривая зорким глазом специалистов столичного зоосада, и, как бы спрашивая: «А что вы тут делаете, добрые люди?».
Сотрудники Московского зоопарка отмечают, что у манула Тимофея меланхоличное зимнее настроение и дикий кот неохотно выходит из своего дома. Тимоша выглядывает на заснеженную улицу и не торопиться ступать на снежные сугробы, а предпочитает наслаждаться ими на расстоянии. И это не должно вызывать удивления, поскольку вид Тимоши обитает в безлесных, засушливых областях с резко континентальным климатом — в горах, степях и полупустынях, где выпадает мало снега.
В декабре киперы показали попытки Тимофея вскарабкаться на дерево. Это оказалось не так-то просто для манула, который качественно подготовился к зиме в процессе зажировки.