Московский зоопарк поделился кадрами с манулом Тимофеем, который с помощью своей специфичной окраски прячется среди декораций вольера и наблюдает за киперами.

— Если ты не видишь манула, то это не значит, что он не видит тебя, — подписали специалисты публикацию.

На предоставленных кадрах видно, как Тимоша выглядывает из-за угла, внимательно высматривая зорким глазом специалистов столичного зоосада, и, как бы спрашивая: «А что вы тут делаете, добрые люди?».

Сотрудники Московского зоопарка отмечают, что у манула Тимофея меланхоличное зимнее настроение и дикий кот неохотно выходит из своего дома. Тимоша выглядывает на заснеженную улицу и не торопиться ступать на снежные сугробы, а предпочитает наслаждаться ими на расстоянии. И это не должно вызывать удивления, поскольку вид Тимоши обитает в безлесных, засушливых областях с резко континентальным климатом — в горах, степях и полупустынях, где выпадает мало снега.