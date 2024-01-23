Панде Катюше показали на ноутбуке ее детские фотографии

Панда рассматривала снимки с экрана ноутбука, прижавшись к груди гендиректора зоосада. На фотографиях малышка еще совсем маленькая и лежит в специальном боксе с закрытыми глазами, сейчас она уже выглядит совсем по-другому.

Катюша растет не по дням, а по часам, и на данный момент пятнистая малышка весит почти 12 килограммов в свои 4,5 месяца, а при рождении ее вес был всего 150 граммов. Появление на свет Катюши - это первый в истории России случай рождения большой панды, ее родителями стали панды Московского зоопарка Жуи и Диндин.