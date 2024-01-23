В Москве завершился этап реконструкции газопровода «Голутвинский»

Завершилось строительство тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода «Голутвинский» в Москве.

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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

«В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет монтаж стального футляра и самого газопровода», — прокомментировал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Реконструкцию газопровода, построенного в 1956 году, начали в феврале 2023 года. Завершение работ запланировано на вторую половину 2024-го.