Снегопад продлится в Москве до утра 24 января

Синоптики предупредили москвичей о продолжающемся с 23 января 15:00 и до утра 24 января снегопаде. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

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Как сообщили синоптики, 23 января в Москве прогнозируются снег, местами метель и порывы ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим жителям и гостям столицы посоветовали воздержаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться общественным транспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров.

Пешеходам же порекомендовали надевать нескользящую обувь с рельефной подошвой.

"В случае необходимости звоните по единому телефонному номеру вызова экстренных служб 112", – сказано в сообщении.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья об облачной погоде, снеге и метели 23 января. Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.