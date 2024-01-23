Москвичей предупредили о затрудненном движении в городе из-за снегопада

Москвичей и гостей столицы призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада, так как сейчас на столичных дорогах наблюдается затруднение движения. Об этом во вторник, 23 января, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам синоптиков, снег в столице будет идти 23 января и продлится до следующего дня.

Локальные затруднения дорожного движения сейчас зафиксированы на Московской кольцевой автомобильной дороге в районе 46-го, 73-го и 106-го километров. На движение оказывают влияние снижение скоростного режима, погодные условия и небольшие ДТП.

— Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения в центральной части города, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на Садовом кольце от Земляного Вала до Оружейного переулка и на вылетных магистралях по направлению в область, — следует из публикации в Telegram-канале «Дептранс. Москвы».

В Москве также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Предупреждение будет действовать до 21:00 23 января.