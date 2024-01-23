Собянин осмотрел ход строительства эстакады-съезда с МСД на Каширское шоссе

Сергей Собянин осмотрел строящуюся эстакаду-съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе, создание которой планируется завершить в 2024 году.

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По словам мэра, МСД запустили осенью прошлого года, и сейчас по нему проходит ежедневно 400 тысяч машин. Диаметр стал одной из самых востребованных магистралей на уровне Третьего транспортного кольца и МКАД.

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"Тем не менее, для улучшения движения на МСД, для повышения его эффективности, для интеграции в улично-дорожную сеть Москвы реализуется еще ряд дорожных проектов. Один из них здесь. Это большой проект строительства эстакады-съезда на Каширское шоссе. Важный объект, который уменьшит перепробег машин и улучшит интеграцию", – сказал Собянин.

Генеральный директор компании-подрядчика ФСК "Мостоотряд-47" Олег Пирогов доложил мэру, что окончание строительства эстакады запланировано на конец 2024 года. На объекте работают 300 человек и 60 единиц техники. Собянин при этом поручил закончить работы быстрее названного срока.

Строительство двухполосной эстакады длиной 800 метров стартовало в октябре 2022 года. Эстакада обеспечит прямой съезд с основного хода южного направления МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД. В результате перепробег автотранспорта сократится почти в два раза.

Улучшится транспортная доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Братеево, в которых проживают порядка 450 тысяч человек. Снизится нагрузка на Каширское шоссе и на Каспийскую улицу.

Всего с учетом эстакады-съезда в рамках проекта построят 1,7 километра дорог, включая боковой проезд вдоль Каширского шоссе, съезд с основного хода Каширского шоссе на боковой проезд, съезд с бокового проезда на основной ход Каширского шоссе в сторону МКАД, подъездные дороги для обслуживания стационарных снегоплавильных пунктов и вышек сотовой связи.