«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за прогнозируемой гололедицы. Об этом во вторник, 23 января, сообщает Гидрометцентр России.
— Погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.
Предупреждение будет действовать в столичном регионе до 21:00 24 января.
С 15:00 вторника, 23 января, до 10:00 среды, 24 января, в Москве ожидаются гололедица, снег и местами метель, предупредили в столичном МЧС. Согласно прогнозам, усилится ветер, порывы которого будут достигать до 17 метров в секунду. Жителям и гостям столицы порекомендовали при таких погодных условиях при управлении автомобилями снизить скорость движения.
Несмотря на это руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что наступившая неделя в столице станет самой теплой в этом январе.
На этой неделе в столичном регионе ожидается переменчивая погода. Погодные условия будут меняться от минусовых показателей до «плюса». Об этом в беседе с «ВМ» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Поздняков.