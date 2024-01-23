Собянин подвел итоги работы столичных загсов

— Июль — один из лидеров и по числу регистраций новорожденных москвичей. Всего в 2023-м в столице родились свыше 116 тысяч детей. Среди них — больше 1400 семей с двойняшками и 17 с тройняшками. 2024-й объявлен в России Годом семьи. И мы, как и всегда, со своей стороны будем активно поддерживать семьи с детьми и мам после декрета, — подчеркнул мэр Москвы.