Собянин подвел итоги работы столичных загсов
23 января мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы столичных загсов в 2023 году.
Московские загсы ежедневно регистрируют новые союзы и делают запоминающимся для молодоженов их день. Глава города напомнил, что 2024-й объявлен в России Годом семьи.
— Только в прошлом году в городе создали свыше 86,5 тысячи семей. Чаще всего для торжественных церемоний среди выездных площадок выбирали башню «ОКО» и особняк Спиридонова, — сообщил Сергей Собянин.
В Управлении ЗАГС Москвы поделились, что традиционно самыми популярными месяцами для свадеб по итогам 2023 года стали летние. В августе и июле поженились 11 523 и 11 396 пар соответственно. Июнь выбрали для торжества 10 276 пар.
Интересно, что большинство молодоженов — 64 процента — воспользовались онлайнсервисами подачи заявления о заключении брака через портал государственных услуг и на портале mos.ru. Решение о свадьбе чаще всего принимали в январе, марте и июле. В эти месяцы загсы получили 10 тысяч заявлений. В торжественной обстановке отношения зарегистрировали 59 процентов пар.
Подвели итоги и по числу новорожденных в столице.
— Июль — один из лидеров и по числу регистраций новорожденных москвичей. Всего в 2023-м в столице родились свыше 116 тысяч детей. Среди них — больше 1400 семей с двойняшками и 17 с тройняшками. 2024-й объявлен в России Годом семьи. И мы, как и всегда, со своей стороны будем активно поддерживать семьи с детьми и мам после декрета, — подчеркнул мэр Москвы.