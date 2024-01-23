Вильфанд пообещал москвичам мягкую зимнюю погоду в выходные

«В выходные нас ждет очень мягкая зима. После теплой погоды в среду и четверг в выходные ночные температуры будут минус 9 – минус 7, а дневные – около минус 5, снега существенного не будет, ветер слабый. Очень мягкая погода, когда можно получаться удовольствие от прогулки, лыж, катания на санках – всего, что связано со снегом и свежим воздухом», – сказал Вильфанд.