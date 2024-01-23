Вильфанд пообещал москвичам мягкую зимнюю погоду в выходные

Мягкая зимняя погода ожидает москвичей в выходные – Вильфанд
В выходные, 27–28 января, в столице прогнозируется мягкая зимняя погода, которая подойдет для активностей на свежем воздухе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В выходные нас ждет очень мягкая зима. После теплой погоды в среду и четверг в выходные ночные температуры будут минус 9 – минус 7, а дневные – около минус 5, снега существенного не будет, ветер слабый. Очень мягкая погода, когда можно получаться удовольствие от прогулки, лыж, катания на санках – всего, что связано со снегом и свежим воздухом», – сказал Вильфанд.
По его словам, аналогичная погода ожидает москвичей и в пятницу, 26 января: ночью будет около минус 5 градусов, а днем – около минус 3.