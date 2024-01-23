МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице с 15:00
С 15:00 23 января до 10:00 24 января в Москве ожидаются снегопад, метель и гололедица, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 23 января до 10:00 24 января в Москве ожидается снег, местами – метель. На дорогах гололедица, снежные заносы. Усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 17 м/с», – говорится в сообщении.
Москвичей попросили соблюдать осторожность.