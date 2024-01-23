Около 50 домов по реновации подключили к сетям в 2023 году

Порядка 50 домов по программе реновации подключили специалисты к сетям энергоснабжения в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

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Заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков отметил, что обеспечение бесперебойного энергоснабжения домов находится на особом контроле. В 2023 году к сетям подключили новостройки по реновации в московских районах Косино-Ухтомском, Войковском, Академическом и Лосиноостровском, рассказал он.

Указывается, что в рамках работ проложили свыше 180 километров электросетей напряжением 0,4 и 10 киловольт. Суммарная мощность составила более 950 тысяч киловатт.

В пресс-службе добавили, что все работы проводились с использованием существующих технологий и спецтехники, также применялся метод горизонтально-направленного бурения. Он используется в условиях плотной застройки, чтобы свести к минимуму разрытия и не повредить коммуникации, проложенные ранее.

Все новостройки обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, поэтому, если возникнет нарушение на одной линии, напряжении автоматически будет подано по резервной.