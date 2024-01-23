Собянин: свыше 86,5 тыс. семей создали в Москве в 2023 году

Более 86,5 тыс. пар зарегистрировали свои отношения в Москве в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Только в прошлом году в городе создали свыше 86,5 тыс. семей. Чаще всего для торжественных церемоний среди выездных площадок выбирали башню «Око» и особняк Спиридонова», – приводятся в материале слова мэра Москвы Сергея Собянина.

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Так, самыми популярными месяцами для свадеб стали летние: в августе и июле поженились 11 тыс. 523 и 11 тыс. 396 пар соответственно. Июнь выбрали для торжества 10 тыс. 276 пар. При этом 52% молодоженов вступили в брак впервые. Женихами и невестами чаще становятся москвичи в возрасте 25 лет. Более четверти мужчин связали себя узами брака в возрасте от 25 до 29 лет, столько же женщин вышли замуж в возрасте от 24 до 28 лет.

«Главным свадебным днем оказалось 7 июля (7.07.2023): тогда в Москве поженились 842 пары. Еще 836 новых семей образовалось 23 июня (23.06.2023). Популярной датой стал также День семьи, любви и верности – 8 июля. Его выбрали для церемонии 784 пары», – говорится в публикации.

Большинство молодоженов – 64% – воспользовались онлайн-сервисами подачи заявления о заключении брака через портал госуслуг и на портале mos.ru. Решение о свадьбе москвичи чаще всего принимали в январе, марте и июле. В каждый из этих месяцев ЗАГСы получили свыше 10 тыс. заявлений, больше всего – 30 ноября.

В торжественной обстановке свои отношения зарегистрировали 59% пар. Молодожены могли провести церемонию во дворцах бракосочетания или на выездной площадке в рамках проекта «Новые адреса счастья». Сыграть свадьбу в необычной обстановке предпочли 23% новобрачных, на площадках проекта прошло свыше 12 тыс. церемоний. Самыми популярными местами стали башня «Око» (1 тыс. 327 церемоний), особняки «Роял» (1 тыс. 116) и Спиридонова (987). Также столичные молодожены предпочитали регистрацию брака на открытой площадке в парке-отеле «Даниловский» (783), в шатре под навесом из живых цветов, и с видом на Красную площадь в гостинице «Националь» (782).

Отмечается, что в дворцах бракосочетания Москвы можно не только пожениться, но и отметить юбилей свадьбы. Церемония чествования повторяет день появления новой семьи: пару поздравляет ведущая, муж и жена обмениваются кольцами, ставят подписи в книге торжеств. В 2023 году во дворцах бракосочетания прошло около 300 церемоний чествования юбиляров.

Также, по словам Сергея Собянина, июль стал одним из лидеров по числу регистраций новорожденных москвичей.

«Всего в 2023-м в столице родились свыше 116 тыс. детей. Среди них – больше 1 тыс. 400 семей с двойняшками и 17 с тройняшками. 2024-й объявлен в России Годом семьи. И мы, как и всегда, со своей стороны будем активно поддерживать семьи с детьми и мам после декрета», – подчеркнул мэр Москвы.