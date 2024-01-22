Вход в музей «Г.О.Р.А.» будет бесплатным для студентов 25 января

Студенты смогут бесплатно посетить филиал Музея Победы на Поклонной горе — музей «Главные оружейные реликвии армии» 25 января. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 22 января, сообщили в пресс-службе музея.

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— В День российского студенчества музей подготовил подарок для учащихся вузов — бесплатный вход. Молодых людей также ждет праздничная программа: спортивные состязания, лазертаг и бесплатные экскурсии, — говорится в сообщении.

На площадке «Авиационная» состоятся «Студенческие старты»: бег в мешках, перетягивание каната и «Снежковый тир». Лучшим участникам вручат памятные призы.

Также посетителей в 16:00 и 17:00 ждут бесплатные экскурсии по экспозициям музея «Г.О.Р.А.». Экскурсовод расскажет о том, как танк обрел крылья, зачем танковой пушке приклад, и о многом другом.

26 января Музей Победы проведет памятную акцию «Искра надежды», приуроченную к 80-летнему юбилею со дня полного снятия блокады Ленинграда.