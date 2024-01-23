Более 58 млн пассажиров перевезли пригородные поезда МТППК в 2023 году
Пригородные поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) в течение 2023 года перевезли 58,2 млн пассажиров, сообщается в Telegram-канале перевозчика.
«Подвели все итоги 2023 года – пассажиры совершили 58,2 млн поездок на наших поездах. По сравнению с 2022 годом это на 1,8 млн больше. В среднем мы ежедневно перевозили около 160 тыс. человек, а в отдельные дни – до 180 тыс.», – говорится в сообщении.
Уточняется, что самыми популярными станциями по итогам года стали: Ленинградский вокзал, «Зеленоград-Крюково», «Химки».
В компании добавили, что, благодаря запуску третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) в середине августа, сентябрь стал пиковым месяцем по пассажиропотоку. Так, с открытием МЦД-3 у пассажиров появились новые удобные маршруты, возможность оплачивать проезд картой «Тройка» и выбирать выгодные тарифы с бесплатными пересадками, все это привело к увеличению числа пассажиров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что за новогодние каникулы Центральная пригородная пассажирская компания перевезла более 9 млн человек, при этом самым популярным направлением у пассажиров стало Ярославское. Наибольшее количество поездок (по 1,1 млн) пассажиры совершили 30 декабря и 5 января.