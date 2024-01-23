Более 58 млн пассажиров перевезли пригородные поезда МТППК в 2023 году

«Подвели все итоги 2023 года – пассажиры совершили 58,2 млн поездок на наших поездах. По сравнению с 2022 годом это на 1,8 млн больше. В среднем мы ежедневно перевозили около 160 тыс. человек, а в отдельные дни – до 180 тыс.», – говорится в сообщении.