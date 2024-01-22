Москвичей предупредили о сильном ветре в ночь на вторник

«По прогнозам синоптиков, сегодня с 21:00 и до 9:00 23 января в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», – говорится в сообщении.