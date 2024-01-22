Ночные катания пройдут на катке ВДНХ в Москве в ночь с 25 на 26 января

Ночные катания пройдут на московском катке ВДНХ в ночь с 25 на 26 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Выставки.

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Уточняется, что гостей ждут на ледовой площадке ВДНХ на площади Промышленности. Специальный сеанс начнется в 23:30, вход на лед из павильонов проката завершится в 01:20, сам сеанс – в 02:00.

В сообщении уточнили, что во время ночных катаний будет работать точка с горячими напитками. Желающие смогут попробовать безалкогольный глинтвейн на ягодах и фруктах, сбитень и сибирский чай.

В пресс-службе напомнили, что в зимнем сезоне 2023–24 каток на ВДНХ отмечает юбилей в новой истории после начала возрождения комплекса, ему исполняется десять лет. Между тем бесплатные танцевальные уроки на льду начались в Парке Горького 19 января. Занятия проводят по пятницам с 19:00 до 21:00. На них ждут катающихся от среднего уровня и выше.