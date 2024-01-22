Библиотечным скульптурам вернули исторический облик

На парапеты корпусов Российской государственной библиотеки вернули отреставрированные скульптуры. Об этом 21 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях.

Парапеты библиотеки украшают 14 оригинальных скульптур и 8 копий монументов, созданных в свое время выдающимися авторами. В последний раз фигуры приводили в порядок в 1985 году, когда ремонтировали здание. Но время, ветра и осадки не пощадили памятники. На то, чтобы вернуть скульптурам исторический облик, специалисты закладывали полгода, однако справились в два раза быстрее — всего за три месяца.

— Сложнее всего реставраторам пришлось с угловой скульптурой «Девушка с книгой»: лицо фигуры было сильно повреждено, — рассказал Сергей Собянин. — После расчистки укрепили и склеили фрагменты. И только потом заделали трещину.

Также в соцсетях мэр рассказал о сервисах московского метро, которые пользуются популярностью у пассажиров. Среди них — «Книги в метро». Этот проект в мае прошлого года перезапустили совместно с Российской государственной библиотекой.

— Сейчас в виртуальном хранилище — больше 4 тысяч произведений, — подчеркнул Собянин.