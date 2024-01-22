«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за гололеда

В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда до полудня вторника, 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 21:00 23 января. Аналогичные меры вводятся также в Московской области, передает сайт Гидрометцентра.

Наступившая неделя обещает быть самой теплой в нынешнем январе. В середине недели столбики термометров поднимутся выше нуля градусов, об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, со среды до пятницы, 24–26 января, в Москве прогнозируется оттепель. Столбики термометров замрут у значений от нуля до плюс 1 градуса, это будут самые теплые дни на этой неделе.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в столице во вторник, 23 января, поднимется до околонулевых значений.