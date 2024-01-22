Бочкарев: Около 100 километров дорог построят в Москве за год

Порядка 100 километров дорог и свыше 30 транспортных сооружений построят в Москве в 2024 году. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, в столице планируется строительство мостов, эстакад и тоннелей, а также 16 внеуличных пешеходных переходов. Завершатся работы на участке Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД, который соединит его с трассой «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».

— Также планируем достроить Южную рокаду и завершить реконструкцию развязок с МКАД, — отметил заммэра.

Андрей Бочкарев также напомнил, что с 2011 года в столице возвели 1360 километров дорог, увеличив общую протяженность транспортной сети на 24 процента. Также в городе появилось 429 искусственных сооружений.

Также в течение этого года в Москве переразметят свыше 70 участков дорог. Дополнительные полосы появятся в нескольких местах Московского скоростного диаметра.