Бочкарев: Около 100 километров дорог построят в Москве за год

Андрей Бочкарёв: Около 100 километров дорог построят в Москве за год
Порядка 100 километров дорог и свыше 30 транспортных сооружений построят в Москве в 2024 году. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в столице планируется строительство мостов, эстакад и тоннелей, а также 16 внеуличных пешеходных переходов. Завершатся работы на участке Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД, который соединит его с трассой «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».
— Также планируем достроить Южную рокаду и завершить реконструкцию развязок с МКАД, — отметил заммэра.
Андрей Бочкарев также напомнил, что с 2011 года в столице возвели 1360 километров дорог, увеличив общую протяженность транспортной сети на 24 процента. Также в городе появилось 429 искусственных сооружений.
Также в течение этого года в Москве переразметят свыше 70 участков дорог. Дополнительные полосы появятся в нескольких местах Московского скоростного диаметра.
Транспортная система является одним из стратегически-важных объектов столицы, в котором важно обеспечение эффективной работы каждого элемента. Об этом заявил вице-спикер столичного парламента, председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.