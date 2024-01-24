В центре Москвы построят футуристичный бизнес-центр

Практически в центре Москвы, в двух шагах от Савеловского вокзала и у одного их выходов с одноименной станции метро появится бизнес-центр оригинальной архитектуры - здание будет словно закрученным по спирали, а каждый последующий этаж окажется по площади больше предыдущего.

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв и вовсе сравнивает проект бизнес-центра с вихрем.

"Здание общей площадью 19 тыс. кв. м на 42 офиса возводится за счет средств инвестора", - говорит он.

Стройка уже идет, закончить ее планируют до конца следующего года. Судя по рендерам, у здания будет эксплуатируемая кровля с беседками, столиками и мягкой мебелью - там можно будет выпить кофе и посмотреть на город с высоты.