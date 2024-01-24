Москвичей предупредили об усилении морозов в выходные

В предстоящие выходные, 27 и 28 января, в Москве ожидается морозная погода. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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Она уточнила, что в эти дни погодные условия будет определять периферия антициклона, что усилит морозы. Температура воздуха в эти дни, по ее словам, будет приближаться к климатической норме.

«Температура воздуха начнет приближаться к климатической норме. В субботу, 27 января, в течение суток ожидается -5...-7°C. В воскресенье ночью будет -5…-10°C, днем прогнозируется -3…-8°C. В выходные будет небольшой снежок и погода облачная с прояснениями. Есть шанс, что в эти субботу и воскресенье, как и в предыдущие, мы увидим солнце», — сообщила Позднякова.

Синоптик добавила, что в четверг, 25 января, в столице ожидается температура в пределах 0°C, что на 5–6 градусов выше климатической нормы. Также в этот день возможны осадки в виде снега и мокрого снега. В пятницу, 26 января, столбики термометров уже опустятся до небольших минусовых значений, заключила она.