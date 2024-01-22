Госавтоинспекция ликвидировала опасную снежную горку в Химках
Сотрудники ГИБДД ликвидировали опасную снежную горку в Химках. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции в понедельник, 22 января.
Внимание сотрудников ведомства привлекло сообщение в одном из городских пабликов. Местные жители рассказывали, что в микрорайоне Подрезково есть опасная снежная горка. Скатывающиеся по ней дети попадают на проезжую часть.
Госавтоинспекция отреагировала на публикацию. В кратчайшие сроки опасный спуск был ликвидирован при помощи спецтехники.
— Госавтоинспекция Московской области призывает родителей контролировать досуг своих детей. Опасные развлечения вблизи проезжей части могут закончиться печальными последствиями! — предупредили в Госавтоинспекции.
В конце прошлого года столичная Госавтоинспекция настояла на ликвидации опасной горки на Алтуфьевском шоссе. Спуск, которым активно пользовались дети, выходил на проезжую часть.