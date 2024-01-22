В Москве одобрено более 200 грантов на тестирование инноваций

Столичные технологические компании, тестирующие свои разработки на городских площадках, могут получить финансовую поддержку. С момента запуска грантовой программы в апреле 2022 года Правительство Москвы одобрило предпринимателям 214 заявок на общую сумму 370 миллионов рублей. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
За счет полученных средств стартапы могут компенсировать затраты на логистику, монтаж оборудования, адаптацию площадки под испытания, пусконаладочные работы, техобслуживание и другие расходы.
«Тестирование продукта в реальных условиях — важнейший этап развития любой инновации. Только в 2023 году столичные разработчики получили 114 грантов на пилотирование своих решений. Объем финансовой поддержки составил почти 200 миллионов рублей», — рассказала Наталья Сергунина.
Грант на сумму два миллиона рублей получили авторы платформы для создания цифрового двойника любого мероприятия по индивидуальному плану. Весь процесс занимает 10 минут. В получившемся виртуальном пространстве можно общаться, выступать, посещать экскурсии. Для подключения потребуется смартфон или компьютер. Проект демонстрировался в рамках Московского урбанистического форума.
Другая технология, получившая грант, ежесуточно анализирует состояние окружающей среды в Парке Горького. Система собирает с датчиков и обрабатывает информацию о влажности, температуре воздуха, атмосферном давлении, скорости ветра и других параметрах. Искусственный интеллект на основе этих данных разрабатывает долговременный прогноз. С опорой на него сотрудники парка готовят территорию к разным погодным условиям.
В центре спорта и образования «Самбо-70» тестируется программа, которая помогает сформировать привычку здорового питания у юных спортсменов. Она считает калории, напоминает о приемах пищи, составляет индивидуальные графики питания и рационы на каждый день. Сервис можно установить на компьютер или смартфон.
На территории парка искусств «Музеон» летом провели испытания навигационной системы с технологией дополненной реальности. Ее пользователи могут лучше ориентироваться на выставках или в торговых центрах, строить маршруты и узнавать информацию об объектах вокруг, например, о произведениях искусства.
Кроме того, благодаря финансовой поддержке города пилотирование прошла программа, упрощающая организацию крупных мероприятий, конгрессов и фестивалей, а также прозрачная видеодоска для прямых эфиров и съемки онлайн-лекций.