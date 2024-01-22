В Москве одобрено более 200 грантов на тестирование инноваций

Столичные технологические компании, тестирующие свои разработки на городских площадках, могут получить финансовую поддержку. С момента запуска грантовой программы в апреле 2022 года Правительство Москвы одобрило предпринимателям 214 заявок на общую сумму 370 миллионов рублей. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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За счет полученных средств стартапы могут компенсировать затраты на логистику, монтаж оборудования, адаптацию площадки под испытания, пусконаладочные работы, техобслуживание и другие расходы.

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«Тестирование продукта в реальных условиях — важнейший этап развития любой инновации. Только в 2023 году столичные разработчики получили 114 грантов на пилотирование своих решений. Объем финансовой поддержки составил почти 200 миллионов рублей», — рассказала Наталья Сергунина.

Грант на сумму два миллиона рублей получили авторы платформы для создания цифрового двойника любого мероприятия по индивидуальному плану. Весь процесс занимает 10 минут. В получившемся виртуальном пространстве можно общаться, выступать, посещать экскурсии. Для подключения потребуется смартфон или компьютер. Проект демонстрировался в рамках Московского урбанистического форума.

Другая технология, получившая грант, ежесуточно анализирует состояние окружающей среды в Парке Горького. Система собирает с датчиков и обрабатывает информацию о влажности, температуре воздуха, атмосферном давлении, скорости ветра и других параметрах. Искусственный интеллект на основе этих данных разрабатывает долговременный прогноз. С опорой на него сотрудники парка готовят территорию к разным погодным условиям.

В центре спорта и образования «Самбо-70» тестируется программа, которая помогает сформировать привычку здорового питания у юных спортсменов. Она считает калории, напоминает о приемах пищи, составляет индивидуальные графики питания и рационы на каждый день. Сервис можно установить на компьютер или смартфон.

На территории парка искусств «Музеон» летом провели испытания навигационной системы с технологией дополненной реальности. Ее пользователи могут лучше ориентироваться на выставках или в торговых центрах, строить маршруты и узнавать информацию об объектах вокруг, например, о произведениях искусства.