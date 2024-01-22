Разворотная площадка для общественного транспорта появится у вокзала Лианозово

Отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта построят у городского вокзала Лианозово. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев .

— Новый городской вокзал связывает станцию «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро с одноименной станцией первого Московского центрального диаметра и наземным городским пассажирским транспортом. Сейчас ведется подготовка к строительству нового одноэтажного здания, предназначенного для персонала, обеспечивающего работу наземного транспорта, — рассказал он.

На площадке одновременно смогут находиться 19 единиц наземного городского транспорта. Также здесь установят 13 устройств для зарядки электробусов и возведут здание для персонала наземного городского транспорта, передает официальный сайт мэра Москвы.

Рядом с городским вокзалом Лианозово реконструируют и построят свыше 2,5 километра дорог. Для удобства пешеходов оборудуют два подземных перехода, через один из них можно будет выйти из метро и со станции МЦД-1 к торговому центру на Дмитровском шоссе.