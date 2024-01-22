В Москве завершилось создание единой системы навигации на автовокзалах

На московских автовокзалах завершили формирование единой системы навигации. Теперь все указатели оформлены в общем стиле московского транспорта: фирменным шрифтом и узнаваемыми пиктограммами. С 2021 года на автовокзалах столицы появилось более 350 элементов навигации.

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Последним оформили автовокзал Красногвардейский: на нем разместили схемы всех помещений и указатели с расположением и номерами перронов, а каждому этажу присвоили свой цвет.

«Мы открыли современный автовокзал Красногвардейский. Чтобы пассажирам стало проще добираться до него и ориентироваться на территории, мы сделали обновленную навигацию в общей стилистике московского транспорта в метро и на самом вокзале. Продолжаем делать поездки комфортнее по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

В здании вокзала Красногвардейский есть комфортный зал ожидания, камера хранения, комната матери и ребенка, кафе и другие удобства для пассажиров. Все сервисы обозначены на указателях специальными пиктограммами. Всего здесь установили более 60 навигационных элементов и информационных табло.