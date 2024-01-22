В 2023 году в столичных домах заменили более 3,8 тысячи лифтов

В 2023 году в рамках региональной программы капитального ремонта в столице заменили более 3,8 тысячи лифтов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению Мэра Москвы. Всего за период с 2011 по 2023 год заменили более 45,2 тысячи лифтов. В прошлом году в общей сложности обновили свыше 3,8 тысячи лифтов, больше всего — в Южном (612), Юго-Западном (580) и Юго-Восточном (472) административных округах», — рассказал Петр Бирюков.
Лифты относятся к оборудованию повышенной опасности, поэтому специалисты тщательно контролируют соблюдение сроков эксплуатации, проводят регулярные проверки технического состояния и своевременно заменяют подъемники.
С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются после истечения 25-летнего срока службы без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое и устанавливают новое оборудование. Если в подъезде несколько лифтов, для удобства жителей их меняют поочередно.
При замене лифтов используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области. По характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.