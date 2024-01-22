В 2023 году в столичных домах заменили более 3,8 тысячи лифтов

«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению Мэра Москвы. Всего за период с 2011 по 2023 год заменили более 45,2 тысячи лифтов. В прошлом году в общей сложности обновили свыше 3,8 тысячи лифтов, больше всего — в Южном (612), Юго-Западном (580) и Юго-Восточном (472) административных округах», — рассказал Петр Бирюков.