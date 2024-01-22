Москвичам пообещали повышение температуры до околонулевых значений 23 января
Во вторник, 23 января, температура воздуха в столице поднимется до околонулевых значений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— В понедельник в Москве еще будет холодно. В ночь на 22 января будет 16-18 градусов ниже нуля, днем — минус 6-8 градусов, что на шесть градусов ниже нормы. Однако к вечеру температура постепенно начнет повышаться и во вторник достигнет околонулевых значений. Ночью температура — минус 7-9 градусов, но уже днем произойдет существенное повышение температуры до минус 1-3 градусов, а атмосферное давление заметно понизится, — рассказал он.
Вместе с потеплением в этот день ожидается резкое понижение атмосферного давления на 10-15 миллиметров ртутного столба. При этом из-за циклона во вторник и среду прогнозируется усиление ветра до 17 и 15 метров в секунду соответственно, в связи с чем в эти дни будет метель, передает ТАСС.
О приближении теплого атмосферного фронта к столице предупредил также ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
На этой неделе в столичном регионе ожидается переменчивая погода. В течение недели погодные условия будут меняться от минусовых показателей до «плюса». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.