Москвичам пообещали повышение температуры до околонулевых значений 23 января

— В понедельник в Москве еще будет холодно. В ночь на 22 января будет 16-18 градусов ниже нуля, днем — минус 6-8 градусов, что на шесть градусов ниже нормы. Однако к вечеру температура постепенно начнет повышаться и во вторник достигнет околонулевых значений. Ночью температура — минус 7-9 градусов, но уже днем произойдет существенное повышение температуры до минус 1-3 градусов, а атмосферное давление заметно понизится, — рассказал он.