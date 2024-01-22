Синоптик Леус предупредил о падении атмосферного давления в Москве

До конца недели в столичном регионе ожидаются перепады атмосферного давления. Об этом в понедельник, 22 января, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в первый день недели атмосферное давление будет выше нормы (748 миллиметров ртутного столба) — 753 миллиметра ртутного столба.

— В ближайшие дни оно будет падать, к четвергу опустится ниже нормальных значений примерно на 10–12 миллиметров ртутного столба, затем опять начнет расти, — отметил Леус.

Врач-терапевт, кардиолог Татьяна Федосеева отметила, что низкое атмосферное давление может способствовать развитию «погодной гипоксии», которая вызывает одышку, ломоту в теле, слабость, сонливость и головокружение, передает ТАСС.

Леус также предупредил о приближении теплого атмосферного фронта к столице.

На этой неделе в столичном регионе ожидается переменчивая погода. Погодные условия будут меняться от минусовых показателей до «плюса». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.