Зону действия резидентных парковочных разрешений расширили
В зону действия резидентных разрешений на бесплатную парковку включили 50 новых участков. Изменения затронули загруженные автомобилями улицы возле больших жилых комплексов, торговых и бизнес-центров. Теперь найти место, чтобы оставить машину рядом с домом, можно будет быстрее.
Кроме того, с 22 февраля в зону действия парковочных разрешений войдет еще 31 участок, в том числе возле отдельных домов. Их адреса можно посмотреть на едином транспортном портале.
Платные парковки позволяют местным жителям получить приоритет при выборе места возле дома, так как места освобождаются быстрее. Чтобы бесплатно оставлять на них автомобили, необходимо оформить резидентное разрешение на mos.ru. Срок предоставления услуги — шесть рабочих дней.
За 11 лет работы проекта платных парковок в Москве исчезла хаотичная парковка. В результате пешеходы, водители и городской транспорт могут безопасно перемещаться по городу, а машины экстренных служб теперь приезжают на вызовы в два раза быстрее. На 64 процента уменьшилось количество нарушений правил остановки и стоянки. Кроме того, выросла оборачиваемость парковок — одно и то же место за сутки используют в 4,5 раза больше автомобилистов. Благодаря комплексному подходу, в том числе платным парковкам, средняя скорость движения транспорта в столице увеличилась с 45 до 55 километров в час.