Зону действия резидентных парковочных разрешений расширили

В зону действия резидентных разрешений на бесплатную парковку включили 50 новых участков. Изменения затронули загруженные автомобилями улицы возле больших жилых комплексов, торговых и бизнес-центров. Теперь найти место, чтобы оставить машину рядом с домом, можно будет быстрее.

Кроме того, с 22 февраля в зону действия парковочных разрешений войдет еще 31 участок, в том числе возле отдельных домов. Их адреса можно посмотреть на едином транспортном портале .

За 11 лет работы проекта платных парковок в Москве исчезла хаотичная парковка. В результате пешеходы, водители и городской транспорт могут безопасно перемещаться по городу, а машины экстренных служб теперь приезжают на вызовы в два раза быстрее. На 64 процента уменьшилось количество нарушений правил остановки и стоянки. Кроме того, выросла оборачиваемость парковок — одно и то же место за сутки используют в 4,5 раза больше автомобилистов. Благодаря комплексному подходу, в том числе платным парковкам, средняя скорость движения транспорта в столице увеличилась с 45 до 55 километров в час.