Несколько улиц реконструируют в районе Кунцево

В столичном районе Кунцево обновят улично-дорожную сеть и построят новый проезд. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил председатель Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы Иван Щербаков .

— Предусматривается строительство Проектируемого проезда № 6297, реконструкция Ельнинской улицы, а также внутриквартального проезда у дома 40, корпуса 2 по улице Академика Павлова. Для пешеходов обустроят тротуары, сформируют парковочные карманы на проезжей части и оборудуют остановку городского транспорта на Ельнинской улице, — уточнил он.

Кроме того, рядом с городским вокзалом Лианозово реконструируют и построят свыше 2,5 километра дорог. Также обновят наземную перехватывающую парковку на 230 машино-мест. Для удобства пешеходов оборудуют два подземных перехода, через один из них можно будет выйти из метро и со станции МЦД-1 к торговому центру на Дмитровском шоссе.