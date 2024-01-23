Синоптики сообщили о теплой и снежной погоде в Москве 23 января

Во вторник, 23 января, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, весь день будет идти снег.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит минус девять–два градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 11–4 градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–7 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

В середине недели в столичном регионе следует ожидать потепление — столбики термометров поднимутся выше нуля градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что наступившая неделя обещает быть самой теплой в нынешнем январе.

Кроме того, Шувалов рассказал, какая погода ожидает москвичей в конце недели.