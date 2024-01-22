В Москве ожидается облачная погода и до минус 8 градусов

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 8 градусов прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 6 до минус 8 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов, ожидаются облачность с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица.

Ветер южный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба.