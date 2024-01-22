$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Синоптик Леус: в Москве к концу недели ожидаетя сильная гололедица

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве к концу рабочей недели будет сильная гололедица из-за перепадов температуры от плюсовых значений до минуса. Его слова передает ТАСС.

В Москве ожидается сильная гололедица
© РИА Новости

По словам синоптика, в середине недели столичный регион ждут оттепели с повышением температуры до 1-2°C, а в конце недели температура будет опять уходить до отрицательных значений.

Согласно прогнозу Леуса, 22 января температура в Москве составит от — 6°C до — 8°C, а в Подмосковье — от — 5°C до — 10°C. Как указал синоптик, погоду в Москве в понедельник будет формировать приближающийся с Запада теплый атмосферный фронт.

«В Москве и окрестностях будет облачно, в первой половине дня с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду, а во второй половине дня — порывистый», — сказал Леус.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что высота сугробов в Москве превысила норму почти в 1,5 раза.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также прогнозировал, что на территории некоторых регионов РФ предстоят температурные аномалии.

Новости Москвы
Михаил Леус
Евгений Тишковец
Роман Вильфанд
Москва
Новости регионов
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости