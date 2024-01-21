В Москве за год расширилось разнообразие животных, птиц и насекомых

«По результатам мониторинга, в столице выросло число выявленных биологических видов. В отдельных случаях применяют форматы визуального наблюдения и определения по голосу», — сообщили в департаменте природопользования.

На сайте правительства Москвы сказано, что особое внимание экологи уделяли занесённым в Красную книгу. В число 122 редких попали 9 видов зверей, 60 видов птиц, по три — рептилий и амфибий и 46 видов насекомых.