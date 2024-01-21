Собянин сообщил о завершении реставрации 22 скульптур Ленинской библиотеки
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 21 января, рассказал, что двадцатидвум скульптурам на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки вернули их первозданный облик.
Глава города отметил, что восстановительные работы удалось произвести за рекордные три месяца, что оказалось быстрее предполагаемого изначально плана.
В рамках реставрации специалисты удалили старый цементный раствор, который в 1985 году был использован во время ремонта.
— Сложнее всего реставраторам пришлось с угловой скульптурой «Девушка с книгой»: лицо фигуры было сильно повреждено. После расчистки укрепили и склеили фрагменты. И только потом заделали трещину, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
18 января мэр Москвы рассказал, что три знаковых объекта культурного наследия отреставрируют в столице в 2024 году. Так, начнется комплексная реставрация прясел Восточной и Южной стен, а также продолжится восстановление храма святого Иоанна Златоуста.
Свыше 220 памятников архитектуры были восстановлены и приведены в порядок в столице в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин. Работы проводились в рамках национального проекта «Культура».