Собянин сообщил о завершении реставрации 22 скульптур Ленинской библиотеки

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 21 января, рассказал, что двадцатидвум скульптурам на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки вернули их первозданный облик.

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Глава города отметил, что восстановительные работы удалось произвести за рекордные три месяца, что оказалось быстрее предполагаемого изначально плана.

В рамках реставрации специалисты удалили старый цементный раствор, который в 1985 году был использован во время ремонта.

— Сложнее всего реставраторам пришлось с угловой скульптурой «Девушка с книгой»: лицо фигуры было сильно повреждено. После расчистки укрепили и склеили фрагменты. И только потом заделали трещину, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

18 января мэр Москвы рассказал, что три знаковых объекта культурного наследия отреставрируют в столице в 2024 году. Так, начнется комплексная реставрация прясел Восточной и Южной стен, а также продолжится восстановление храма святого Иоанна Златоуста.