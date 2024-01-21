По-новогоднему украшенный транспорт будет ходить по маршрутам до 1 марта

Работу украшенного к новогодним праздникам транспорта продлят до 1 марта. В частности, москвичей продолжит радовать новогодний «вязаный» транспорт: поезд, курсирующий по Кольцевой линии, трамвай — по маршруту А и электробус — в центре города. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«По поручению Сергея Собянина мы продлеваем работу новогоднего транспорта до 1 марта. В городе курсируют украшенные поезда метро, трамваи, электробусы, а также электросуда, чтобы сохранить пассажирам праздничное настроение как можно дольше», — отметил Максим Ликсутов.
В метро можно увидеть 11 нарядных поездов. Они ходят на БКЛ, Кольцевой, Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской и других линиях.
Кроме этого, на улицах столицы продолжат работать 30 трамваев и 50 электробусов, украшенных светящимися гирляндами, трамвай маршрута № 7 с хвойными ветвями в салоне и трамвай «Татра» маршрута А со световой инсталляцией. Праздничная атмосфера сохранится и в четырех электросудах, салоны которых оформлены гирляндами.
Новогодний транспорт вышел на маршруты 25 декабря. Всего на период праздников украсили более 750 единиц подвижного состава. Только за время новогодних каникул пассажиры совершили на нарядном транспорте около 1,9 миллиона поездок.