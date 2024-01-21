По-новогоднему украшенный транспорт будет ходить по маршрутам до 1 марта

Работу украшенного к новогодним праздникам транспорта продлят до 1 марта. В частности, москвичей продолжит радовать новогодний «вязаный» транспорт: поезд, курсирующий по Кольцевой линии, трамвай — по маршруту А и электробус — в центре города. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«По поручению Сергея Собянина мы продлеваем работу новогоднего транспорта до 1 марта. В городе курсируют украшенные поезда метро, трамваи, электробусы, а также электросуда, чтобы сохранить пассажирам праздничное настроение как можно дольше», — отметил Максим Ликсутов.

В метро можно увидеть 11 нарядных поездов. Они ходят на БКЛ, Кольцевой, Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской и других линиях.

Кроме этого, на улицах столицы продолжат работать 30 трамваев и 50 электробусов, украшенных светящимися гирляндами, трамвай маршрута № 7 с хвойными ветвями в салоне и трамвай «Татра» маршрута А со световой инсталляцией. Праздничная атмосфера сохранится и в четырех электросудах, салоны которых оформлены гирляндами.