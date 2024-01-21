Собянин рассказал, как цифровизация помогает упростить переезд по реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 21 января, рассказал, что цифровизация в городской строительной отрасли сделал возможным введение в минувшем году рекордного числа «квадратов», превысивших показатель в семь миллионов.

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По словам мэра, цифровизация также в значительной мере ускоряет инвестиционно-строительный цикл и снижает стоимость проектов. Чаще всего новое городское решение помогает при оформлении документации.

В Москве также был запущен сервис с применением искусственного интеллекта. Он помогает в автоматическом режиме аккумулировать разборы планов строительства.

— Цифровизация упрощает и переезд в новое жилье. Суперсервис для новоселов Программы реновации позволяет получить всю необходимую информацию, оформить документы, записаться на осмотр квартиры, вызвать грузчиков, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы также рассказал об использовании технологий искусственного интеллекта в столице. Так, одной из первых таких технологий стал голосовой помощник Общегородского контакт-центра.