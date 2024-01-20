Московский зоопарк поделился результатами взвешивания малышки-панды

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в субботу, 20 января, поделилась результатами очередного взвешивания повзрослевшей малышки-панды Катюши.

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На опубликованной фотографии заметно, что нынешний вес детеныша больших панд составляет почти 12 килограммов. На фотоснимке Катюша как бы стыдливо закрывает свою мордочку лапками.

— Стыдно, что так нескромно вес набирает, — следует из подписи к публикации.

Незадолго до этого Светлана Акулова поделилась кадрами с настороженной и нерешительной малышкой-пандой Катюшей. На опубликованном ролике детеныш сначала взбирается по большой деревянной лестнице, однако на середине пути Катюша передумала и развернулась.

Столичный зоосад также показал видеоролик с активной жизнью малышки-панды. На кадрах Катюша целеустремленно пытается преодолеть ступеньки деревянной лестницы, которая служит одним из способов покинуть вольер.