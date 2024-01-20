Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро

В Москве ведется строительство сразу 11 станций Троицкой линии метро от "ЗИЛа" до "Коммунарки", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, станции находятся в разной степени готовности - от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки. Будущая ветка будет состоять из 17 станций - от платформы МЦК "ЗИЛ" до города Троицк. Она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы с активно развивающимися территориями.

Новая линия снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Глава города отметил, что в районе с новой веткой проживают больше 1,5 миллиона человек, свыше 850 тысяч из них - в пешей доступности.