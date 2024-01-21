За Новый год москвичи заморозили «Тройку» почти на 4,5 тысячи дней

«Мы видим, что „заморозка“ пользуется популярностью среди москвичей. Это действительно удобно, если вы уходите в отпуск, на больничный или на новогодние праздники. Неиспользованные дни прибавятся к общему сроку действия билета, что позволит сохранить их», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов .

Чтобы «заморозить» «Тройку» необходимо ее привязать к аккаунту в приложении «Метро Москвы». Там необходимо выбрать нужную функцию. Приостановить карту можно один раз и на срок не более 14 дней. «Заморозка» снимается при совершении первой поездки на общественном транспорте.