Москвичи сдали на переработку более шести тысяч елок

Москвичи сдали на переработку более шести тысяч новогодних деревьев в рамках акции «Елочный круговорот». Об этом в субботу, 20 января, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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Сейчас по всей Москве открыто 600 пунктов приема елок, которые продолжат работать круглосуточно до 25 января. Сданные ели, пихты, сосны и ветви хвои отправляют на утилизацию, а после — перерабатывают в щепу. Такой материал можно использовать в качестве удобрения для почвы, подстилки для животных или покрытия для экологических троп.

— С момента ее старта в 2016 году было собрано более 220 тысяч отслуживших свой срок праздничных деревьев, из которых получили 3600 кубометров щепы, — рассказали в службе.

Больше всего деревьев жители столицы сдавали в первые две недели после Нового года, передает официальный сайт мэра Москвы.